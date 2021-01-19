«Интернет-брокер» выманил у московского авиадиспетчера 1,3 миллиона рублей

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Авиадиспетчер из Москвы, увидев рекламу в социальной сети Facebook с возможностью быстрого заработка, внес на «брокерскую платформу» около 1,3 миллиона рублей, после чего «брокер» перестал выходить связь. Об этом во вторник, 19 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что пострадавшим оказался уроженец Таджикистана, который заявил, что внес со своей карты на депозит денежные средства.

В конце октября 2020 года ему на почту пришло письмо, в котором сообщалось, что мужчина может вывести на свою карту около 7,6 миллиона рублей. Для этого необходимо положить еще тысячу долларов — авиадиспетчер так и сделал.

— После «брокеры» заблокировали его номер телефона и перестали выходить на связь, материальный ущерб составил более 1,3 миллиона рублей, — уточнили в правоохранительных органах.

Стало известно, что компания, рекламу которой увидел пострадавший, называлась Finance Boutique LLC. Мужчина не обращался в правоохранительные органы на протяжении нескольких месяцев, потому что надеялся на возврат денег.

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