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Юрист дал советы, как действовать, если квартиру затопили соседи
Фото: «Вечерняя Москва»

Юрист дал советы, как действовать, если квартиру затопили соседи

Алина Иванова

Общество

Судебный юрист Тагир Гаджиэменов рассказал о том, что делать, если произошло затопление квартиры, в беседе с «МИР 24».

Затопление несет за собой большие финансовые потери. Важно получить компенсацию для восстановления испорченных вещей, пояснил эксперт.

— Без ведома соседей заходить к ним в квартиру нельзя: за это вам грозит уголовная статья. Если соседей нет дома или они не могут справиться с повреждением самостоятельно, обратитесь в аварийную службу управляющей компании (УК), которая обслуживает ваш дом, или в диспетчерскую Департамента ЖКХ Москвы, — говорит Гаджиэменов.

Информацию о том, какой ЖЭК обслуживает ваш дом, можно узнать из квитанции на оплату «коммуналки» или по адресу дома на сайте «Реформа ЖКХ». В ситуации, когда соседи, затопившие вас, возмещать ущерб не спешат, готовьтесь к суду, уточнил юрист.

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