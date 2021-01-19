Юрист дал советы, как действовать, если квартиру затопили соседи

Фото: «Вечерняя Москва»

Судебный юрист Тагир Гаджиэменов рассказал о том, что делать, если произошло затопление квартиры, в беседе с «МИР 24».

Затопление несет за собой большие финансовые потери. Важно получить компенсацию для восстановления испорченных вещей, пояснил эксперт.

— Без ведома соседей заходить к ним в квартиру нельзя: за это вам грозит уголовная статья. Если соседей нет дома или они не могут справиться с повреждением самостоятельно, обратитесь в аварийную службу управляющей компании (УК), которая обслуживает ваш дом, или в диспетчерскую Департамента ЖКХ Москвы, — говорит Гаджиэменов.

Информацию о том, какой ЖЭК обслуживает ваш дом, можно узнать из квитанции на оплату «коммуналки» или по адресу дома на сайте «Реформа ЖКХ». В ситуации, когда соседи, затопившие вас, возмещать ущерб не спешат, готовьтесь к суду, уточнил юрист.

Читайте также: Дом с умом. Здания района оснащены технологиями искусственного интеллекта