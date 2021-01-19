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Ученые нашли способ выявить COVID-19 с помощью популярного гаджета
Фото: pixabay.com

Ученые нашли способ выявить COVID-19 с помощью популярного гаджета

Никита Абрамов

Здоровье

По мнению ученых, помочь с выявлением коронавируса могут смарт-часы. К такому мнению пришли исследователи из США после испытаний с 300 людьми, которые использовали гаджет в течение пяти месяцев.

Уточняется, что с выявлением заболевания могут помочь гаджеты с определением частоты пульса человека.

— Наша цель состояла в том, чтобы использовать инструменты для выявления инфекций в момент заражения или до того, как люди узнают о своей болезни, — приводит слова доцента медицины Роба Хиртена CBS News.

Также ученые Стэндфордского университета выяснили, что о заболевании свидетельствует повышение пульса человека. Согласно исследованиям, у 81 процента участников эксперимента повышение частоты пульса выявлялось в среднем за девять дней до появления первых признаков COVID-19.

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