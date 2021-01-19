Арестованы трое подозреваемых в похищении ребенка в Подмосковье

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Три жителя Пензенской области, обвиняемые в похищении ребенка, арестованы в подмосковном Подольске. Об этом во вторник, 19 января, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

Уточняется, что 25 декабря 2020 года две женщины ввели в заблуждение хозяйку квартиры относительно необходимости оказания срочной медицинской помощи ее месячному сыну. Затем злоумышленницы украли младенца и скрылись в неизвестном направлении на автомобиле, за рулем которого находился мужчина.

В рамках следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что к совершенному преступлению причастны три жителя Пензенской области.

На данный момент ребенок находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Специалисты продолжают расследование.

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