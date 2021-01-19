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Росгвардия предложила расширить полномочия охранников и инкассаторов
Фото: «Вечерняя Москва»

Росгвардия предложила расширить полномочия охранников и инкассаторов

Ростислав Зубков

Закон

Инкассаторы и охранники банков могут получить право задерживать грабителей и передавать их полиции. О наделении такими полномочиями говорится в соответствующем законопроекте, сообщил начальник управления госконтроля Росгвардии Антон Линев во вторник, 19 января, на комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

— Предложено законопроектом предоставить полномочия по задержанию охранниками и инкассаторами банковских учреждений лиц, пытающихся совершить противоправное посягательство в отношении объектов и охраняемых грузов, — приводит РИА Новости его слова.

Он уточнил, что задержанных будут передать правоохранителям.

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