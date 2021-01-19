Активизировались мошенники, звонящие от имени Мосбиржи

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Мошенники стали чаще обманывать россиян, представляясь сотрудниками Московской биржи. Об этом граждан предупредили на сайте организации.

Как рассказал директор департамента операционных рисков и информбезопасности Мосбиржи Сергей Демидов, аферисты звонят жертве и представляются аналитиками или трейдерами биржи, после чего предлагают вложиться в акции отечественных и международных компаний под высокие проценты. Затем злоумышленники пытаются получить у физлица информацию о его банковских картах или просят провести платеж по своим реквизитам.

Демидов подчеркнул, что сотрудники биржи не обзванивают граждан, не просят сведений о картах и не дают никаких инвестиционных советов. При этом для торговли на бирже нужно обращаться в брокерскую компанию или банк, имеющий лицензию ЦБ, после чего заключать с ними договор и открывать брокерский счет. Это можно сделать и онлайн, уточнил эксперт.

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