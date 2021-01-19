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Активизировались мошенники, звонящие от имени Мосбиржи
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Активизировались мошенники, звонящие от имени Мосбиржи

Ростислав Зубков

Общество

Мошенники стали чаще обманывать россиян, представляясь сотрудниками Московской биржи. Об этом граждан предупредили на сайте организации.

Как рассказал директор департамента операционных рисков и информбезопасности Мосбиржи Сергей Демидов, аферисты звонят жертве и представляются аналитиками или трейдерами биржи, после чего предлагают вложиться в акции отечественных и международных компаний под высокие проценты. Затем злоумышленники пытаются получить у физлица информацию о его банковских картах или просят провести платеж по своим реквизитам.

Демидов подчеркнул, что сотрудники биржи не обзванивают граждан, не просят сведений о картах и не дают никаких инвестиционных советов. При этом для торговли на бирже нужно обращаться в брокерскую компанию или банк, имеющий лицензию ЦБ, после чего заключать с ними договор и открывать брокерский счет. Это можно сделать и онлайн, уточнил эксперт.

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