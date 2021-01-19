Уголовное дело возбудили по факту оказания небезопасных косметологических услуг в Москве

/ Фото: moscow.sledcom.ru/Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг в сфере косметологии. Об этом во вторник, 19 января, рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

Ранее СМИ сообщали, что в городе неизвестные оказывали косметологические услуги в салонах красоты и домашних условиях без медицинского образования и лицензии на осуществление данных услуг. Кроме того, подозреваемые использовали препараты, которые не были зарегистрированы на территории России.

Обучение граждан, по информации СМИ, проводил Емельян Брауде.

Стало известно, что от косметологов пострадали две женщины. По данному делу назначили необходимые медицинские экспертизы.

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