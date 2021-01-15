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СК завершил расследование по делу 22-летней давности о банде милиционеров в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

СК завершил расследование по делу 22-летней давности о банде милиционеров в Москве

Юлия Ямпольская

Происшествия

Столичные следователи завершили расследование дела о нападении на офис в столице, в котором принимал участие сотрудник милиции. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на следователя по особо важным делам ГСУ СКР по Москве Павла Кондратьева.

Уточняется, что инцидент произошел в 1999 году. Сотрудник милиции около 20 лет находился в розыске. Он и его коллеги забежали в столичный офис. Там они избили несколько человек, отобрали у них деньги и скрылись.

По словам Кондратьева, злоумышленники смогли похитить порядка 12 тысяч долларов.

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