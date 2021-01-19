Слуцкий назвал хамством отключение телефонии в консульстве РФ в Нью-Йорке

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Отключение телефонных линий в консульстве России в Нью-Йорке — это проявление бытового хамства. Такую оценку дал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее стало известно, что с 18 января американская сторона отключила телефонию в генконсульстве РФ в Нью-Йорке. По предварительным данным, американцы ссылаются на технический сбой, который не удается решить уже в течение двух дней. При этом утверждается, что перестала работать не одна линия, а сразу много.

В свою очередь в нижней палате российского парламента с негодованием встретили такие новости.

— Это уже из разряда элементарного бытового хамства. США развязали визовую войну, срывали флаги на зданиях российской дипсобственности, теперь вот решили просто выключить телефонный рубильник, — возмутился Слуцкий, обсуждая эту проблему с РИА Новости.

Парламентарий добавил, что такие поступки недостойны страны, претендующей на звание великой державы.

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