Несколько аэроэкспрессов в Шереметьеве отклонились от графика из-за человека на пути

Фото: Официальный сайт «Аэроэкспресса»

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Ряд аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении следует с отклонениями от графика из-за инцидента с человеком на пути на Савеловском направлении МЖД. Об этом во вторник, 19 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Аэроэкспресса».

Ранее сообщалось, что движение поездов на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) затруднено в сторону области из-за находящегося на пути человека.

Горожанам рассказали, что компания делает все возможное для оперативного восстановления графика. Добраться до аэропорта Шереметьево пассажиры могут на экспресс-автобусах от станции метрополитена «Ховрино».

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