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Движение поездов на Савеловском направлении МЖД восстановили
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Движение поездов на Савеловском направлении МЖД восстановили

Юлия Ямпольская

Транспорт

Движение поездов на Савеловском направлении МЖД восстановили после инцидента с человеком, который находился на пути. Об этом во вторник, 19 января, сообщили в Twitter-аккаунте ЦППК.

Ранее сообщалось, что движение поездов на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) затруднено в сторону области из-за находящегося на пути человека.

Уточняется, что на данный момент возможны изменения в графике для выравнивания интервала.

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Савеловское направлениеМЖДМосква
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