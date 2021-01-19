Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Движение поездов на Савеловском направлении МЖД восстановили после инцидента с человеком, который находился на пути. Об этом во вторник, 19 января, сообщили в Twitter-аккаунте ЦППК.

Ранее сообщалось, что движение поездов на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) затруднено в сторону области из-за находящегося на пути человека.

Движение на D1 и Савёловском направлении восстановлено. Ранее произошёл инцидент с человеком на пути на станции Тимирязевская, из-за чего несколько поездов были задержаны, также ряду поездов был сокращён маршрут. — ЦППК (@centralppk) January 19, 2021

Уточняется, что на данный момент возможны изменения в графике для выравнивания интервала.

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