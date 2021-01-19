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Режиссер поделился успехом у зрителей фильма о «последнем богатыре»
Фото: Картина В. Васнецова «Богатыри»

Режиссер поделился успехом у зрителей фильма о «последнем богатыре»

Алина Иванова

Культура

Российский режиссер кино и телевидения Дмитрий Дьяченко рассказал, что повлияло на высокий рейтинг фильма «Последний богатырь: Корень зла», в беседе с ФАН.

В прокате сейчас недостаточно позитивных фильмов, а люди очень любят смотреть сказки.

Отмечается, что кинолента вышла эмоциональной и достойным, и поэтому она так активно завоевывает зрителя. Кроме того, на данный момент уже снята третья часть и готовится компьютерная графика, поделился режиссер проекта.

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