Режиссер поделился успехом у зрителей фильма о «последнем богатыре»

Фото: Картина В. Васнецова «Богатыри»

Российский режиссер кино и телевидения Дмитрий Дьяченко рассказал, что повлияло на высокий рейтинг фильма «Последний богатырь: Корень зла», в беседе с ФАН.

В прокате сейчас недостаточно позитивных фильмов, а люди очень любят смотреть сказки.

Отмечается, что кинолента вышла эмоциональной и достойным, и поэтому она так активно завоевывает зрителя. Кроме того, на данный момент уже снята третья часть и готовится компьютерная графика, поделился режиссер проекта.

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