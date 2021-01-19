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Подольская и Пресняков оделись в спортивном стиле для прогулки с сыновьями
Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Подольская и Пресняков оделись в спортивном стиле для прогулки с сыновьями

Никита Абрамов

Звезды

Певица Наталья Подольская вместе с мужем, музыкантом Владимиром Пресняковым, и сыновьями решила выбраться на прогулку в торговый центр. Для этого мероприятия супруги оделись в одном стиле.

— Выбрались сегодня. Тема мне в ультимативной форме сказал просто: «Мама, ты меня ведешь в «Тодес» в секцию». Но проще взять Ваню с собой и папу, поэтому мы все вместе. Так смешно! Ваня дрыхнет, а папа — везет. Гордый отец! — цитирует певицу teleprogramma.pro.

Для совместной вылазки с детьми Подольская и Пресняков оделись в спортивные костюмы. Пока сын Артемий занимался танцами, семья отправилась в торговый центр для пополнения гардероба наследников.

Многие поклонники отметили, что Владимир очень заботливый отец.

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детиВладимир ПресняковНаталья Подольская
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