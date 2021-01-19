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«Надо разбираться в нюансах»: Сафронов ответил на заявление Акиньшиной о феминизме
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Надо разбираться в нюансах»: Сафронов ответил на заявление Акиньшиной о феминизме

Никита Абрамов

Звезды

Художник Никас Сафронов ответил на заявление актрисы Оксаны Акиньшиной о феминизме. Он считает, что называть последний «проблемой некрасивых женщин» неправильно. Однако он согласен, что даже в этом движении бывают перегибы.

— Вот так говорить оголтело и огульно, что все женщины дуры или некрасивые, которые феминистки, — это неправильно. Я считаю, тут надо разбираться в нюансах и тонкостях, — цитирует Никаса 5-tv.ru.

Также художник отметил, что у женщин есть право выбора.

— Она может быть свободной, она может быть поварихой, она может творческим человеком, работать на заводе — у нее есть право выбора, — отметил Никас.

Ранее актриса Оксана Акиньшина рассказала о своем отношении к феминизму. По ее словам, она не понимает, зачем женщинам нужно бороться за равные права с мужчинами.

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феминизмОксана АкиньшинаСергей Сафронов
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