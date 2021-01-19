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Госдеп прокомментировал отключение телефонии в российском генконсульстве
state.gov/Фотография с сайта Госдепа США

Госдеп прокомментировал отключение телефонии в российском генконсульстве

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Государственный департамент США не осведомлен о проблемах со связью в генеральном консульстве России в Вашингтоне. Об этом объявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

По словам представителя Госдепа, власти РФ не проинформировали американскую сторону и не запрашивали содействия в связи с проблемами, касающимися работы телефонных линий в российском консульстве в Нью-Йорке.

В Госдепартаменте также указали, что «если у них действительно произошло отключение, им следует незамедлительно обратиться за содействием к компании, предоставляющей услуги», сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что с 18 января американская сторона отключила телефонию в генконсульстве РФ в Нью-Йорке. По предварительным данным, американцы ссылаются на технический сбой, который не удается решить уже в течение двух дней. При этом утверждается, что перестала работать не одна линия, а сразу много.

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