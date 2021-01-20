Врачи перечислили главные правила похудения без диет

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Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали, какими правилами следует руководствоваться, чтобы избавиться от лишнего веса без диет и ущерба здоровью.

Как отмечают эксперты, для здорового похудения следует ограничить употребление спиртных напитков, а соки и другие сахаросодержащие напитки заменить простой водой, чаем или молоком. Кофе рекомендуется пить до полудня, чтобы избежать нарушений сна.

В рацион необходимо включать больше овощей, британские медики советуют пробовать новый продукт из этой пищевой категории каждую неделю. Вместо молочного шоколада и других сладостей лучше позволить себе немного темного шоколада с высоким содержанием какао.

Если возникла непреодолимая тяга съесть какой-то продукт — даже неполезный для худеющих — не стоит устанавливать себе абсолютный запрет. Можно съесть желаемое, но не торопясь.

Специалисты также рекомендуют найти альтернативные способы получения положительных эмоций, помимо еды, чтобы снять психологическую зависимость от пищи.

Кроме того, следует уделять больше времени физической активности, разбавляя повседневную рутину короткими упражнениями. Например, приседать во время чистки зубов, отжиматься от стены в рекламную паузу при просмотре телепередачи.

Каждое утро рекомендуется совершать десятиминутную прогулку. Чтобы получить от нее больше удовольствие, стоит попросить друга встречаться с вами для совместных прогулок два раза в неделю, сообщает The Sun.

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