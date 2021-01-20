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Малые и средние предприятия столицы получили кредиты на 1,2 триллиона рублей за 2020 год
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Малые и средние предприятия столицы получили кредиты на 1,2 триллиона рублей за 2020 год

Ксения Монахова

Экономика

За 10 месяцев 2020 года малые и средние предприятия Москвы получили кредиты на 1,2 триллиона рублей, что составило около 20 процентов от общероссийских показателей. При этом количество выдачи кредитов городским МСП за указанный период сократилось на 31 процент.

Как отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, несмотря на общее снижение рынка кредитования, Москва сохраняет лидерство по объему выдачи кредитов предприятиям.

— Чтобы помочь бизнесу в условиях пандемии, правительство Москвы внедрило программу льготного кредитования малых и средних предприятий, которой с момента запуска воспользовались более 11 тысяч предпринимателей. Суммарно они получили более 92 миллиардов рублей, — подчеркнул Алексей Фурсин.

По его словам, в ближайшее время планируется выдать еще более 33 миллиардов рублей, а заявки на их получение уже одобрили.

Кроме того, отмечается, что малые и средние предприятия города активно обращаются за гарантийной поддержкой столичного Фонда содействия кредитованию малого бизнеса. Всего в 2020 году московские бизнесмены получили под поручительства фонда 23,2 миллиарда рублей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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