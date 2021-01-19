Совет предпринимателей будет создан при правительстве Москвы

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

При столичном правительстве создадут совет предпринимателей, который будет работать над улучшением профессиональной среды в городе. Об этом рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Новый орган будет создан при департаменте предпринимательства и инновационного развития. В состав совета предпринимателей Москвы смогут войти представители разных отраслей: промышленности, строительства, образования, туризма и других сфер.

— Одним из основных критериев при выборе кандидатов будет желание и готовность участвовать в выработке совместных решений. Предприниматели помогут правительству Москвы оценить эффективность мер поддержки малых и средних предприятий, а также определить пути улучшения деловой среды в городе, — пояснил Алексей Фурсин.

Основной задачей совета будет обеспечение коммуникации между органами государственной власти и бизнес-сообществом. Решение о создании совета было принято в рамках поддержки московских предпринимателей во время пандемии коронавируса.

— В условиях пандемии при департаменте была создана рабочая группа из 25 отраслевых подгрупп по поддержке малого и среднего предпринимательства, в которые вошли более 300 активных представителей московского бизнеса и предпринимательских объединений, — отметил глава департамента.

Он добавил, что полученные от рабочей группы предложения стали основой для разработки пяти пакетов мер поддержки бизнеса от мэра столицы.

Предложить свою кандидатуру в совет предприниматели смогут с помощью социальных сетей или по электронной почте до 31 января 2021 года, сообщает официальный сайт мэра столицы.

Читайте также: Столичные промышленники примут участие в шести международных выставках в 2021 году