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Более трех тысяч питомцев забрали из приютов Москвы в 2020 году
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Более трех тысяч питомцев забрали из приютов Москвы в 2020 году

Ксения Монахова

Животные

Более трех тысяч животных забрали из столичных приютов в 2020 году. Об этом в среду, 20 января, рассказали в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

— Почти 2,5 тысячи собак и 758 кошек забрали из городских приютов для животных в 2020 году, при этом более 380 животных обрели хозяев в период действия режима самоизоляции, — отметили в ведомстве.

Уточняется, что пристройством домашних животных занимаются волонтеры. Так, около трех тысяч добровольцев регулярно посещают питомники, помогая собакам и кошкам социализироваться для передачи их в новые семьи. Благодаря работе волонтеров за последние 10 лет удалось передать в добрые руки около 26 тысяч животных.

В ведомстве подчеркнули, что добровольцы тщательно выбирают новую семью питомцам. Потенциальные хозяева проходят специальные собеседования и заключают договор опеки, передает РИА Новости.

Всего в столице функционируют 13 муниципальных приютов для животных. В них содержатся около 17 тысяч собак и кошек.

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