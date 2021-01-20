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Плакаты с информацией о помощи бездомным появились на остановках рядом с вокзалами Москвы
Фото: t.me/DtRoad/6077

Плакаты с информацией о помощи бездомным появились на остановках рядом с вокзалами Москвы

Ксения Монахова

Город

Плакаты «Ночлежки» с информацией о помощи бездомным гражданам появились на остановках вблизи вокзалов Москвы. Об этом в среду, 20 января, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что на них размещена информация о том, где бездомные люди могут найти помощь. Плакаты, в частности, разместили на остановках вокруг Ленинградского, Казанского, Белорусского и Рижского вокзалов.

— Объявления сориентируют людей, оказавшихся в трудной ситуации, и, возможно, спасут кому-то жизнь. В большом городе никто не должен оставаться один, — говорится в сообщении.

Уточняется, что эти пространства были предоставлены для того, чтобы у каждого человека был шанс на новую жизнь. В департаменте подчеркнули, что это не первая работа с «Ночлежкой». В 2020 году фонду был предоставлен специальный микроавтобус с водителем.

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