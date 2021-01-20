Волочкова назвала свою главную цель к 45-летнему юбилею

Фото: instagram.com/volochkova_art/

Российская артистка балета Анастасия Волочкова в день своего 45-летия заявила, что ее главная цель осуществилась:

— Подойдя к своему возрасту, я счастлива главному! Тому, что поставленная мною цель стать настоящей, профессиональной и прославленной балериной осуществилась! Путь был тернист, конечно, — пояснила Волочкова.

По ее словам, она прошла через испытания, трудности, травлю, зависть, коварство, интриги, но ее всегда спасали упорство и сила духа.

— Мне посчастливилось танцевать классические балеты на главных мировых сценах, представляя русский балет, работать с выдающимися мэтрами балетного искусства, — отметила именинница.

Она добавила, что участвовала в благотворительных проектах и принимала участие в шоу. Балерина поблагодарила за поздравления подписчиков и друзей в Instagram, опубликовав фрагмент «Лебединого озера» со своим участием.

Читайте также: «Люблю эстетику во всем»: Волочкова рассказала, какие качества ценит в мужчинах