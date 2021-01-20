Ремонт Дворца бракосочетания в Савеловском районе выполнили более чем на 70 процентов
Специалисты выполнили более 70 процентов капитальных работ по ремонту Дворца бракосочетания №4 в Савеловском районе Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта.
На площади более 1150 квадратных метров рабочие обустроили новую мягкую кровлю, а также заменили систему отопления, окна и напольное покрытие, отметили в пресс-службе.
В данный момент в здании идет монтаж подвесного потолка и системы кондиционирования. Новый фасад здания также почти готов к эксплуатации, облицовку рабочие выполнили из из светло-бежевого керамогранита. Цоколь будет выполнен в темно-сером цвете.
Внутри здания будут оформлены элементы декора, а потолок и колонны рабочие украсят золотыми рейками.
— Особенностями интерьера Дворца бракосочетания №4 являются большая и широкая парадная лестница, великолепная хрустальная люстра в торжественном зале второго этажа и колонны, все это сохранят и приведут в порядок. В оформлении стен используют краску теплых тонов двух оттенков, а их украшением станут красивые ажурные золотистые панели и большие зеркала, — отметили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что внутри здания установят новую красивую мебель для торжеств. Холл второго этажа будет разделен на зоны ожидания, где смогут находиться родственники и друзья будущих супругов.
Капитальный ремонт здания планируют завершить в первом квартале 2021 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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