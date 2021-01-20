Дептранс рассказал об автобусных маршрутах на время закрытия участка оранжевой ветки метро

DSC_9595.jpg / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Во время закрытия участка Калужско-Рижской линии метро столичным пассажирам посоветовали воспользоваться городскими автобусными маршрутами. Из-за ремонта ожидается большая загрузка на компенсационных автобусах. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Жителям Новой Москвы, которые раньше доезжали по Калужскому шоссе до «Теплого Стана», рекомендуется ехать на автобусе до станции «Ольховая» Сокольнической линии. Жители Коммунарки могут воспользоваться автобусами № 882 и 895к до метро «Коммунарка».

В качестве альтернативы пассажирам станций «Теплый Стан», «Ясенево» и «Новоясеневская» советуют использовать Бутовскую линию метро для дальнейшего проезда по Серпуховско-Тимирязевской линии.

Для тех, кто пользуется станциями метро «Теплый Стан», «Ясенево» и «Новоясеневская», будет проще использовать Бутовскую линию метро, чтобы затем поехать в центр по Серпуховско-Тимирязевской линии.

В ведомстве уточнили, что до метро «Тропарево» от станции «Теплый Стан» можно доехать на автобусах № 144, 227, 281, 553 и 953.

— Кстати, на экспресс-автобусе № 144 отсюда можно доехать не только до «Тропарево», но и сразу в центр — он идет по Ленинскому проспекту через площадь Гагарина, «Октябрьскую» и далее до «Китай-города». Также от проезда Карамзина через метро «Теплый Стан» до метро «Тропарево» будет работать укороченный рейс № 281к, — рассказали в дептрансе столицы.

В пресс-службе также рассказали, на каких автобусах можно доехать до метро «Юго-Западная» от станций «Коньково», «Беляево». С полным перечнем автобусных маршрутов можно ознакомиться в Telegram-канале столичного ведомства.

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