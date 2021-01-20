Сергей Собянин заявил, что в Москве запланировано строительство 30 поликлиник

Фото: Владиир Новиков, «Вечерняя Москва»

В Москве запланировано строительство 30 поликлиник в течение ближайших трех лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 20 января, во время осмотра работ по возведению детско-взрослой поликлиники в Солнцеве.

Он уточнил, что строительство 30 поликлиник входит в планы Адресной инвестиционной программы Москвы. Здание медицинского центра в Солнцеве является одним из них, уточнил мэр.

— Начали строительство в прошлом году, но уже темпы неплохие, готовность достаточно большая по объемам выполненных работ. По плану завершение у нас — в первом квартале 2022 года, но я думаю, что закончите раньше, — отметил Сергей Собянин.

На данный момент все работы ведутся по графику, сообщил генеральный директор компании-подрядчика ООО «Новые строительные технологии» Дмитрий Соснин. По его словам, рабочие готовы переходить к облицовке здания, а тепловые системы будут проведены в феврале.

Сергей Собянин также отметил развитие строительства жилья в Солнцеве.

— Параллельно возводятся торговый центр, спортивный комплекс, начинается строительство школы. Недавно был построен детский сад и школа, так что район будет комплексно обустроен, — рассказал мэр.

Здание поликлиники в Солнцеве будет пятиэтажным, его общая площадь составит 10,6 тысячи квадратных метров. В нем планируется открыть филиал № 6 городской поликлиники № 212. За смену медицинский центр смогут посетить 500 взрослых и 250 детей.

В настоящее время готовность объекта к эксплуатации составляет 55 процентов, передает агентство городских новостей «Москва».

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