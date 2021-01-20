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Жители Москвы смогут посетить занятия в «Венчурной академии» для повышения финансовой грамотности
Фото: freepik.com

Жители Москвы смогут посетить занятия в «Венчурной академии» для повышения финансовой грамотности

Анастасия Волоснова

Город

В столице откроют «Венчурную академию», где всем желающим расскажут о правильном построении капитала, бизнес-рисках или создании собственного фонда. Проект будет организован на онлайн-платформе Московского инновационного кластера. Для того чтобы попасть на бесплатное обучение, необходимо будет пройти отборочный этап конкурса.

Преподаватели курса расскажут новичкам венчурного инвестирования о тонкостях работы с финансами. Кроме того, к проекту могут присоединиться продвинутые бизнес-специалисты. Для инвестиций сложно найти перспективный венчурный проект, поэтому в онлайн-академии восполнят пробелы в знаниях.

— В образовательную программу «Венчурной академии» войдут лучшие практики инвестирования от экспертов из Кремниевой долины США и российских специалистов. Запуск нового проекта позволит не только повысить уровень компетенции инвесторов, но и увеличить приток частного капитала в перспективные проекты участников Московского инновационного кластера, — отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Набор в первый поток уже открыт, подать заявку можно до 19 февраля. В первую группу специалисты планируют набрать до 20 слушателей.

Учеников онлайн-академии будут ждать десятки мастер-классов от ведущих бизнес-экспертов и личные консультации от наставников курса. Обучение будет длиться около трех месяцев, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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