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Меган Маркл попала в список знаменитостей с идеальными лицами
Фото: instagram.com/sussexroyal

Меган Маркл попала в список знаменитостей с идеальными лицами

Виктория Родимкина

Звезды

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, супруга принца Гарри, попала в список звезд с идеальными пропорциями лица. Этот список составил руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Риккардо Фрати.

Он заявил, что у некоторых знаменитостей пропорции лиц сочетаются с правилом золотого сечения. По этому правилу идеальное соотношение лба, носа и подбородка должно составлять 3:2:3. В перечне, помимо прочих звезд, оказалась и Меган Маркл.

— У Меган лицо принцессы Дисней. Возможно, ей сделали ринопластику кончика носа, поскольку в последние годы он выглядит немного тоньше, — заявил Фрати.

Врач также отметил, что к этому списку можно отвести телезвезд Холли Уиллоуби, Сюзанну Рид и Ким Кардашьян, а также актрису Мишель Киган, сообщает портал The Sun.

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