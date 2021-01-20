Меган Маркл попала в список знаменитостей с идеальными лицами

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл, супруга принца Гарри, попала в список звезд с идеальными пропорциями лица. Этот список составил руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Риккардо Фрати.

Он заявил, что у некоторых знаменитостей пропорции лиц сочетаются с правилом золотого сечения. По этому правилу идеальное соотношение лба, носа и подбородка должно составлять 3:2:3. В перечне, помимо прочих звезд, оказалась и Меган Маркл.

— У Меган лицо принцессы Дисней. Возможно, ей сделали ринопластику кончика носа, поскольку в последние годы он выглядит немного тоньше, — заявил Фрати.

Врач также отметил, что к этому списку можно отвести телезвезд Холли Уиллоуби, Сюзанну Рид и Ким Кардашьян, а также актрису Мишель Киган, сообщает портал The Sun.

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