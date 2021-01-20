Дептранс Москвы рассказал о преимуществах электробусов в период холодов

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В период холодов электробусы в столице работают без сбоев и выдерживают любую погоду. Об этом в среду, 20 января, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что система термостатирования не дает мерзнуть батареям электробуса даже в 40-градусный мороз. Подогрев токоприемника помогает данному виду транспорта быстро зарядиться. Поставщики проверяют машины в зимний период.

В Дептрансе напомнили, что электробус является самым надежным транспортом с технической готовностью 0,97-0,98. За состоянием его зарядных станций и контактной сети следят сервисные службы.

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