Борис Джонсон сообщил о скандале с утечкой данных из базы британской полиции

Фото: flickr.com / Number 10 / Andrew Parsons

Около 250 тысяч записей о правонарушениях могли быть стерты из базы данных британской полиции. Об этом в среду, 20 января, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

— Проводится расследование относительно 250 тысяч записей о правонарушениях, 175 тысячах записей о задержаниях и примерно 15 тысячах записей, содержащих персональные данные, —приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что не знает точного числа записей, которые могли быть утрачены, но в настоящее время сотрудники правопорядка работают над их восстановлением.

О данном инцидента ранее писали СМИ. По некоторым данным, из компьютерной базы национальной полиции Великобритании были случайно стерты порядка 150 тысяч записей, связанных с преступлениями, подозреваемыми и собственно преступниками. Полиция занялась расследованием случившегося.

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