Любовница солиста «Корней» заявила о потере ребенка от него из-за избиения его женой

Александр Бердников и Ольга имеют четверых детей / Фото: instagram.com/sashaberdnikov/

Анастасия Толстихина, у которой были отношения с солистом группы «Корни» Александром Бердниковым, заявила, что потеряла ребенка от певца после избиения его супругой Ольгой. Девушка сообщила, что узнала о беременности в ноябре прошлого года и рассказала об этом возлюбленному, артист обрадовался и даже хотел уйти из семьи, несмотря на четверых детей.

— Это произошло в конце декабря. Я пошла в магазин и вдруг увидела Ольгу, которая вышла из машины с каким-то мужчиной. Она накинулась на меня, начала оскорблять, хотела отвезти в клинику, чтобы я сделала аборт. Потом Ольга сильно толкнула меня, я упала, и она пнула в живот. Проходящие мимо люди помогли мне. Жена Саши с мужчиной убежали. Зайдя домой, я почувствовала себя плохо, и потом узнала о выкидыше, — заявила Толстихина в эфире программы «На самом деле» на Первом канале.

Девушка отметила, что супруга артиста должна понести наказание за свой поступок. Анастасия рассказала, что Ольга постоянно ее преследует и пытается испортить ей жизнь.

Эксперты в студии проверили слова любовницы Бердникова на детекторе лжи и выяснили, что Толстихина действительно была беременна и потеряла ребенка. Но отцом этого малыша был другой мужчина, и интимная связь между ней и певцом была давно. Также было установлено, что Ольга не избивала Анастасию.

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