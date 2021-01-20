Более 1,4 тысячи сотрудников Московского транспорта привились от COVID-19

Фото: Telegram-канал Дептранс Москвы

Более 1,4 тысячи сотрудников Московского транспорта вакцинировались от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 20 января, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что все сотрудники Московского транспорта могут сделать прививку от коронавируса. Для этого в транспортных депо работают шесть мобильных пунктов вакцинации.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максима Ликсутова, транспортные сотрудники всегда находятся на передовой и контактируют с большим количеством человек. Прививка поможет предотвратить распространение коронавируса и сделает поездки пассажиров безопаснее.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Кальянную в центре Москвы закрыли за нарушение мер профилактики COVID-19