Кальянную в центре Москвы закрыли за нарушение мер профилактики COVID-19

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Цветной бульвар, 5 Карта всех событий

Тверской районный суд Москвы приостановил на 90 дней работу кальянной на Цветном бульваре из-за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 20 января, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что в заведении не проводилась дезинфекция. Также в кальянной не было оборудования для обеззараживания воздуха.

Всего за период действия в Москве ограничений, связанных с коронавирусом, столичное управление Роспотребнадзора приостановило деятельность 72 кальянных, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сергей Собянин посетил выездной пункт вакцинации от COVID-19 в театре «Геликон-опера»