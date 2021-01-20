Кальянную в центре Москвы закрыли за нарушение мер профилактики COVID-19
Тверской районный суд Москвы приостановил на 90 дней работу кальянной на Цветном бульваре из-за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 20 января, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.
Отмечается, что в заведении не проводилась дезинфекция. Также в кальянной не было оборудования для обеззараживания воздуха.
Всего за период действия в Москве ограничений, связанных с коронавирусом, столичное управление Роспотребнадзора приостановило деятельность 72 кальянных, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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