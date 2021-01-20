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СМИ: Россиянина задержали при попытке вывезти из Бразилии более 200 животных
Фото: pixabay.com

СМИ: Россиянина задержали при попытке вывезти из Бразилии более 200 животных

Ростислав Зубков

В мире

В аэропорту бразильского Сан-Паулу задержали гражданина РФ. Он пытался вывезти более 200 животных, пишет портал R7.

По его данным, речь идет о российском биологе, который намеревался уехать в Санкт-Петербург. С собой он хотел взять 50 ящериц, 50 пауков, 25 лягушек и более 100 беспозвоночных, которые сначала были пойманы, а после предусмотрительно размещены в багаже и ручной клади.

Это не первый случай, когда из Бразилии пытаются вывезти животных. В 2017 году по аналогичной причине был задержан 35-летний россиянин. С того времени он остается под надзором властей.

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