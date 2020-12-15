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Обвиняемые в сборе жуков на Шри-Ланке россияне не признают вину
Фото: twitter.com/mfame_guru

Обвиняемые в сборе жуков на Шри-Ланке россияне не признают вину

Евгения Звощик

В мире

Граждане России, обвиняемые в незаконном сборе жуков на Шри-Ланке, виновными себя не признают. Об этом сообщили в посольстве РФ на Шри-Ланке, комментируя состоявшееся заседание суда.

Уточняется, что следующее заседание, на котором будет рассматриваться дело по существу, намечено на январь 2021 года и начнется 6-го числа. Прошедшее судебное заседание происходило в присутствии представителя посольства, передает РИА Новости.

Напомним, 12 мая троих россиян, включая заведующего отделом мелких млекопитающих зоопарка в Ростове-на-Дону Александра Игнатенко, посадили в тюрьму за сбор жуков на Шри-Ланке. Мужчина рассказал, что его задержали в национальном парке. При себе у него было несколько жуков, которых он нашел на трассе и забыл выложить из кармана.

В результате россиянин оказался в тюрьме, где провел полтора месяца, после чего состояние его здоровья ухудшилось. Вскоре у мужчины открылась язва желудка, что стало поводом для его госпитализации.

Россияне находились под подпиской о невыезде, судебный процесс начался 28 мая, 2 июля они были выпущены под залог.

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