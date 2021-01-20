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«Пустой и напыщенный»: пиар-агент резко высказалась о Дмитрии Тарасове
Дмитрий Тарасов показался футбольному агенту совершенно неинтересным человеком / Фото: youtube.com/Super

«Пустой и напыщенный»: пиар-агент резко высказалась о Дмитрии Тарасове

Юлия Курганова

Звезды

Пиар-агент Елена Болотова высказала мнение о спортсмене Дмитрии Тарасове в интервью на Youtube-канале Василия Конова. Ее спросили, почему она никогда не работала с экс-мужем Ольги Бузовой. Агент заявила, что футболист ей совсем не интересен как человек.

— Я посмотрела одно интервью Тарасова. До этого к нему относилась нейтрально, но после просмотра той программы меня очень удивила пустота внутри человека. Он пустой и напыщенный. Возможно, я ошибаюсь, но мне он показался совершенно неинтересным. А мне нужно любить человека, с которым работаю. В Тарасове нет фишки для того, чтобы я могла сделать из него эксклюзив, — рассказала агент.

Она добавила, что ко всем футболистам, с которыми работает, относится очень тепло и видит в них человеческий талант. Так, у Георгия Джикии — отличное чувство юмора, в Александре Соболеве чувствуется настоящая сила, а у Федора Смолова — мощный интеллект.

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футболДмитрий Тарасов
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