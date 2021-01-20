Дом на 186 квартир введут в эксплуатацию по реновации в Южном Медведкове

Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Россия, Москва, улица Молодцова, 33к1 Карта всех событий

Дом на 186 квартир введут в эксплуатацию по программе реновации в столичном районе Южное Медведково в 2021 году. Об этом в среду, 20 января, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Объект появится по адресу улица Молодцова, владение 33, корпус 1. Монолитные работы уже завершены. Также выполнены мероприятия по подключению объекта к наружным инженерным сетям. В настоящее время ведется отделка, а также устройство внутренних инженерных систем.

Загрутдинов отметил, что шесть квартир на первом этаже оборудуют для маломобильных граждан. В вестибюле жилой части расположатся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и зона почтовых ящиков.

Придомовую территорию благоустроят. Здесь оборудуют детскую и спортивную площадки, зоны отдыха, высадят деревья и кустарники. Кроме того, предусмотрен и подземный паркинг, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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