Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дом на 186 квартир введут в эксплуатацию по реновации в Южном Медведкове
Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Дом на 186 квартир введут в эксплуатацию по реновации в Южном Медведкове

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, улица Молодцова, 33к1 Карта всех событий

Дом на 186 квартир введут в эксплуатацию по программе реновации в столичном районе Южное Медведково в 2021 году. Об этом в среду, 20 января, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Объект появится по адресу улица Молодцова, владение 33, корпус 1. Монолитные работы уже завершены. Также выполнены мероприятия по подключению объекта к наружным инженерным сетям. В настоящее время ведется отделка, а также устройство внутренних инженерных систем.

Загрутдинов отметил, что шесть квартир на первом этаже оборудуют для маломобильных граждан. В вестибюле жилой части расположатся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и зона почтовых ящиков.

Придомовую территорию благоустроят. Здесь оборудуют детскую и спортивную площадки, зоны отдыха, высадят деревья и кустарники. Кроме того, предусмотрен и подземный паркинг, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Свыше 70 домов в Москве расселили по реновации с момента запуска программы

реновацияМоскважилой дом
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обнаженка или обычный страх перед старостью

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Быть Ольгой Бузовой — тяжелая работа

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель — это пока не профессия

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Что-то мне лицо твое не нравится

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ждем всех, кто хочет работать

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Помер Джим, да и черт с ним

Все мнения
О проекте