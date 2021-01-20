«Это был ад адский»: экс-агент Волочковой рассказала о работе с ней

Бывший агент Анастасии Волочковой вспоминает о работе с ней с ужасом/ Фото: instagram.com/volochkova_art/

Бывший агент Анастасии Волочковой Елена Болотова назвала работу с балериной самым ужасным опытом в своей жизни. Она заявила, что это было похоже на настоящий ад, так как звезда хотела пиариться только за счет скандалов, а не профессиональных достижений.

— Это черное пятно в моей биографии. Ко мне обратился человек, которому я не могла отказать. Он попросил поработать с Волочковой, так как тогда она в очередной раз что-то не то сказала по поводу политической ситуации между Россией и Украиной. Я сотрудничала с Анастасией три-четыре месяца. Это был ад адский. Я всегда думала, что человек может поменяться, если начнет работать над собой, но Волочковой это не дано. У нее давно начался процесс деградации, она стремится к фрикам и хочет пиариться за счет скандалов, а не личных достижений, — рассказала Болотова в интервью на Youtube-канале Василия Конова.

Она добавила, что пыталась объяснить балерине, что нельзя быть знаменитой только благодаря «обнаженке» и шпагатам. Но Волочкова не хотела ее слушать, поэтому они прекратили сотрудничество.

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