Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Это был ад адский»: экс-агент Волочковой рассказала о работе с ней
Бывший агент Анастасии Волочковой вспоминает о работе с ней с ужасом/ Фото: instagram.com/volochkova_art/

«Это был ад адский»: экс-агент Волочковой рассказала о работе с ней

Юлия Курганова

Звезды

Бывший агент Анастасии Волочковой Елена Болотова назвала работу с балериной самым ужасным опытом в своей жизни. Она заявила, что это было похоже на настоящий ад, так как звезда хотела пиариться только за счет скандалов, а не профессиональных достижений.

— Это черное пятно в моей биографии. Ко мне обратился человек, которому я не могла отказать. Он попросил поработать с Волочковой, так как тогда она в очередной раз что-то не то сказала по поводу политической ситуации между Россией и Украиной. Я сотрудничала с Анастасией три-четыре месяца. Это был ад адский. Я всегда думала, что человек может поменяться, если начнет работать над собой, но Волочковой это не дано. У нее давно начался процесс деградации, она стремится к фрикам и хочет пиариться за счет скандалов, а не личных достижений, — рассказала Болотова в интервью на Youtube-канале Василия Конова.

Она добавила, что пыталась объяснить балерине, что нельзя быть знаменитой только благодаря «обнаженке» и шпагатам. Но Волочкова не хотела ее слушать, поэтому они прекратили сотрудничество.

Читайте также: «Пустой и напыщенный»: пиар-агент резко высказалась о Дмитрии Тарасове

Анастасия Волочковазвездные скандалыагент
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обнаженка или обычный страх перед старостью

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Быть Ольгой Бузовой — тяжелая работа

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель — это пока не профессия

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Что-то мне лицо твое не нравится

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ждем всех, кто хочет работать

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Помер Джим, да и черт с ним

Все мнения
О проекте