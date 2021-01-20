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Более 31-й тысячи жителей Подмосковья привились от коронавируса
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Более 31-й тысячи жителей Подмосковья привились от коронавируса

Кирилл Николаев

Здоровье

Более 31 тысячи жителей Подмосковья уже сделали прививки от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 20 января, сообщили на странице пресс-службы губернатора и правительства Московской области в Instagram.

В настоящее время в Подмосковье насчитывается более 90 прививочных пунктов. К марту их количество увеличится до 220. Кроме того, в Московской области действуют 23 мобильных комплекса вакцинации.

Жителям Подмосковья напомнили, что вторую прививку от коронавируса необходимо сделать через три недели. По словам главного врача Домодедовской городской больницы Андрея Осипова, первая доза вакцины формирует иммунную реакцию, а вторая создает длительный эффект. При этом частичный иммунитет формируется уже после первой дозы вакцины на 21-й день, а устойчивый — через 21 день после второй прививки.

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