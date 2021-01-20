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Для жителей Подмосковья стала доступна запись на вакцинацию от COVID-19 через МФЦ
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Для жителей Подмосковья стала доступна запись на вакцинацию от COVID-19 через МФЦ

Елена Плешивцева

Здоровье

Для жителей Подмосковья стала доступна запись на вакцинацию от COVID-19 через МФЦ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

— У жителей Московской области есть возможность записаться на вакцинацию в 126 МФЦ региона и 231 территориально обособленном подразделении по оказанию госуслуг, — уточнил министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Руководитель ведомства отметил, что для записи необходим только номер полиса ОМС, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Вирусолог Максим Скулачев рассказал о том, насколько опасен калифорнийский штамм COVID-19 для россиян, в беседе с «Москвой 24».

— Из общих соображений нам вряд ли стоит бояться калифорнийского штамма. Важно, чтобы вирус не получил новых каких-то принципиальных свойств. Пока ни с одним штаммом этого не произошло, — отметил Скулачев.

По мнению эксперта, перед исследователями стоит задача отслеживать и анализировать новые штаммы, чтобы вовремя адаптировать под них вакцины.

Ранее Newinform сообщило, что китайские ученые установили следующее: некоторые водоросли могут блокировать работу ферментов коронавируса. Так вещества, содержащиеся в водорослях Ecklonia kurome не дают распространяться COVID-19 в организме.

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Читайте также: Вакцинация от коронавируса началась в «Депо», «Геликон-опере» и флагмане МФЦ в Москве

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