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В Госдуме прокомментировали законопроект о суррогатном материнстве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Госдуме прокомментировали законопроект о суррогатном материнстве

Олег Сыров

Внутренняя политика

Суррогатное материнство в России для иностранцев должно быть запрещено. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

— Процесс должен быть легальным и прозрачным, с точным учетом всех подобных операций, без посредников, которые обманывают суррогатных матерей и тайно зарабатывают огромные деньги. Обсуждаемая сфера должна регулироваться законодательством и контролироваться со стороны государства, — сказал он.

Политик сообщил, что законопроект был разработан после того, как в 2020 году были обнаружены подпольные фабрики по «производству младенцев». По его словам, сотни детей, которых не вывезли за границу из-за отмены авиасообщения с другими странами на фоне пандемии, находятся в сложной ситуации: у малышей нет документов, их судьба до сих пор не определена.

Парламентарий подчеркнул, что он с коллегами поставил цель: «остановить это безобразие». Толстой также добавил, что инициативную группу поддерживают различные фракции и комитеты Думы — вопрос лишь в способах и методах, идет обсуждение.

Ранее в Госдуме разработали законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев. Согласно инициативе, суррогатным матерям можно будет вынашивать детей исключительно для граждан РФ или лиц с видом на жительство в России, состоящих в браке. В законопроекте также уточняется, что обратиться к суррогатной матери можно только в том случае, если супруга не может родить ребенка по медицинским показаниям.

Читайте также: Прокуратура Москвы проверит агентство, оказывающее услуги суррогатного материнства

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