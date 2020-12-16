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Прокуратура Москвы проверит агентство, оказывающее услуги суррогатного материнства
Фото: АГН «Москва»

Прокуратура Москвы проверит агентство, оказывающее услуги суррогатного материнства

Виктория Родимкина

Происшествия

Столичная прокуратура проведет проверку частного агентства, которое предоставляет услуги суррогатного материнства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 16 декабря.

— Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о нарушениях требований федерального законодательства, в том числе об охране здоровья граждан и защите прав несовершеннолетних, частным агентством, предоставляющим услуги по суррогатному материнству, — говорится в сообщении.

Меры прокурорского реагирования будут приняты по результатам проверки, передает сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция обнаружила квартиру, в которой проживали беременные женщины, согласившиеся стать суррогатными матерями. Одна из них заявила, что ей не предоставляли медпомощь и не выпускали из квартиры.

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