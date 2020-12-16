Полиция Москвы нашла квартиру-инкубатор для суррогатных матерей

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Россия, Москва, улица Пресненский Вал Карта всех событий

В Москве полиция обнаружила квартиру, в которой проживали беременные женщины, согласившиеся стать суррогатными матерями. Эту информацию корреспонденту «Вечерней Москвы» подтвердили в пресс-службе полиции Юго-Западного административного округа столицы в среду, 16 декабря.

Уточняется, что квартира находится на улице Пресненский Вал.

— Нам передано дело из другого ОМВД, где было принято заявление от гражданки другой страны, мы проводим проверку по изложенным данным, — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что в полицию 15 декабря обратилась 28-летняя женщина. Она рассказала, что одно из агентств, которые предоставляют услуги суррогатного материнства, не предоставляли ей своевременную медпомощь, а также не выпускали ее из квартиры. По указанному адресу полицейские нашли еще трех беременных женщин. Они должны были родить детей для иностранцев.

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