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Родителей умершего в самолете по пути в Москву ребенка обвинили в «тупом фанатизме»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Родителей умершего в самолете по пути в Москву ребенка обвинили в «тупом фанатизме»

Ростислав Зубков

Общество

Ребенок, умерший в самолете на рейсе Махачкала — Москва, был нетранспортабелен, но его родители проигнорировали замечания специалистов. С таким заявлением детский омбудсмен Дагестана Марина Ежова выступила в социальных сетях.

В четверг, 5 ноября, стало известно, что 11-месячный малыш скончался на борту лайнера «Победа» во время полета из Махачкалы в российскую столицу, куда его планировалось перевезти для лечения. Предварительно известно, что ребенок умер от острой сердечной недостаточности. По факту его гибели проводится доследственная проверка.

Как утверждает Ежова, в смерти ребенка повинны его же опекуны.

— Родители решили, что они лучше знают, как и где лечить ребенка. Малыш со множественными нарушениями здоровья не подлежал транспортировке. Об этом говорили все врачи: и наши, и московские. Но нет, наши мамы не доверяют врачам, — написала уполномоченный по правам ребенка в Instagram.

Она объяснила трагедию тем, что современные родители больше полагаются на советы из интернета, чем на предписания настоящих экспертов и медиков.

По словам омбудсмена, подобные случаи «тупого фанатизма» происходили и раньше, но их предпосылки неясны.

В заключение Ежова призвала родителей, которым не нужны дети, отдавать их органам опеки, но не обрекать на смерть.

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