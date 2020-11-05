Фигуранта дела о суррогатных матерях заочно арестовали в Москве

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Основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей Константина Свитнева заочно арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

В качестве меры пресечения для него избрали заочный арест на два месяца с момента экстрадиции из другой страны или задержания на территории России. Защита планирует обжаловать это решение в Мосгорсуде, передает ТАСС.

Также стало известно, что Константина Свитнева объявили в международный розыск. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (приготовление к торговле людьми организованной группой, повлекшей по неосторожности смерть) и п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми организованной группой).

Ранее суд арестовал семерых фигурантов данного дела до 14 сентября: Тараса Ашиткова, Лилию Панаиоти, Юлиану Иванову и Валентину Чернышову, Романа Емашева, Кирилла Анисимова и Владислава Мельникова. Еще один фигурант — Татьяна Блинова — будет находиться под домашним арестом также до 14 сентября.

В июне 2020 года в квартире жилого дома в Москве на улице Аргуновской были обнаружены пятеро маленьких детей. Их приблизительный возраст составлял от шести дней до шести месяцев. В квартире с детьми находились две женщины. Они, предположительно, осуществляли услуги суррогатного материнства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о торговле людьми. В СМИ также появилась информация, что полиция задержала находившуюся с детьми китаянку.

В тот же день малышей госпитализировали в три разные детские больницы и обследовали. Как отметил главврач Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов, детей можно условно считать здоровыми.

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