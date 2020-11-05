Главный фигурант дела о торговле детьми от суррогатных матерей объявлен в международный розыск

Фото: pixabay.com

Следственный комитет РФ объявил в международный розыск Константина Свитнева — основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Свитнева Игоря Трунова в четверг, 5 ноября.

По словам юриста, ходатайство СК о заочном аресте фигуранта дела будет рассмотрено 5 ноября.

— Басманный районный суд рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте Константина Свитнева, который был объявлен в международный розыск в начале октября, — сказал Игорь Трунов.

Он также добавил, что это ходатайство не отвечает требованиям законности.

Ранее суд арестовал семерых фигурантов данного дела до 14 сентября: Тараса Ашиткова, Лилию Панаиоти, Юлиану Иванову и Валентину Чернышову, Романа Емашева, Кирилла Анисимова и Владислава Мельникова. Еще один фигурант — Татьяна Блинова — будет находиться под домашним арестом также до 14 сентября.

В июне 2020 года в квартире жилого дома в Москве на улице Аргуновской были обнаружены пятеро маленьких детей. Их приблизительный возраст составлял от шести дней до шести месяцев. В квартире с детьми находились две женщины. Они, предположительно, осуществляли услуги суррогатного материнства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о торговле людьми. В СМИ также появилась информация, что полиция задержала находившуюся с детьми китаянку.

В тот же день малышей госпитализировали в три разные детские больницы и обследовали. Как отметил главврач Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов, детей можно условно считать здоровыми.

Читайте также: Младенцы на экспорт: в московской квартире нашли пятерых детей