Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Депутат рассказал, как оградить ребенка от буллинга в школе
Кадр из фильма «Школа выживания»

Депутат рассказал, как оградить ребенка от буллинга в школе

Елена Плешивцева

Общество

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Николай Говорин рассказал, как оградить ребенка от буллинга в школе.

По мнению депутата, дети сталкиваются с травлей в школе достаточно часто. Эксперт связывает это с психологическим и психическим состоянием школьников, которые отражают состояние всего общества в целом. Психиатр считает, что в школе должно проходить формирование личности ребенка.

— Нужно нормализировать в стране подготовку специалистов в сфере охраны психологического здоровья. Считаю, что нужно создать федеральный методический центр, где мы могли бы создавать программы для осуществления этой деятельности, — уверен Говорин.

На данный момент, как отмечает депутат, подготовка и оказание помощи детям осуществляются разными людьми с разным методологическим подходом, пишет ФАН.

В Подмосковье планируется провести серию собраний для родителей в рамках проекта «Бесконфликтная школа». В проекте уже прошли обучение около 150 директоров школ, более 300 руководящих сотрудников и 800 учителей. До конца года в 10 округах региона в проекте примут участие около двух тысяч родителей и учителей. Собрания будут проводиться в онлайн-формате, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее «Москва 24» рассказала, что в Хабаровске видео конфликта между школьной уборщицей и учеником попало в социальные сети. В ролике видно, что между ними произошла драка. По итогам инцидента возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Полиция проверит данные об издевательствах учителя над школьниками в Красноярске

мнение экспертабуллингтравля в школе
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов 
Никита Миронов 

Отпустите меня на работу!

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Что нам пообещал Нострадамус

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По чьей вине сгорели старики

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Убийственно точный «Ланцет»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

50 оттенков серого и желтого

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Сделать пластику и не умереть

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Как слово наше отзовется…

Все мнения
О проекте