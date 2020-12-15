Депутат рассказал, как оградить ребенка от буллинга в школе

Кадр из фильма «Школа выживания»

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Николай Говорин рассказал, как оградить ребенка от буллинга в школе.

По мнению депутата, дети сталкиваются с травлей в школе достаточно часто. Эксперт связывает это с психологическим и психическим состоянием школьников, которые отражают состояние всего общества в целом. Психиатр считает, что в школе должно проходить формирование личности ребенка.

— Нужно нормализировать в стране подготовку специалистов в сфере охраны психологического здоровья. Считаю, что нужно создать федеральный методический центр, где мы могли бы создавать программы для осуществления этой деятельности, — уверен Говорин.

На данный момент, как отмечает депутат, подготовка и оказание помощи детям осуществляются разными людьми с разным методологическим подходом, пишет ФАН.

В Подмосковье планируется провести серию собраний для родителей в рамках проекта «Бесконфликтная школа». В проекте уже прошли обучение около 150 директоров школ, более 300 руководящих сотрудников и 800 учителей. До конца года в 10 округах региона в проекте примут участие около двух тысяч родителей и учителей. Собрания будут проводиться в онлайн-формате, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее «Москва 24» рассказала, что в Хабаровске видео конфликта между школьной уборщицей и учеником попало в социальные сети. В ролике видно, что между ними произошла драка. По итогам инцидента возбуждено уголовное дело.

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