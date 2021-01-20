«Справедливая Россия» обсудит слияние с двумя партиями в четверг

Фото: duma.gov.ru / Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации

Президиум центрального совета партии «Справедливая Россия» обсудит объединение с «Патриотами России» и фракцией «За правду». Об этом заявили в пресс-службе эсеров.

По ее данным, соответствующее заседание состоится в Госдуме 21 января в 17:30.

— В ходе заседания планируются принятие политического заявления и разработка конкретных шагов по объединению, — говорится в сообщении на сайте СР.

Мероприятие пройдет в закрытом формате. По его итогам лидер справедливороссов Сергей Миронов ответит на вопросы журналистов. Ранее он заявил о возможном объединении партий.

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