Бывшего заместителя экс-губернатора Ульяновской области задержали в Москве

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Бизнесмена Евгения Никифорова, который являлся бывшим заместителем экс-губернатора Ульяновской области Владимира Шаманова, задержали в Москве по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 20 января.

Отмечается, что Никифорову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности уголовного дела не раскрываются.

Никифоров занимал должность заместителя губернатора Ульяновской области по промышленности, транспорту и связи. Затем он возглавлял Инзенский диатомовый комбинат, который обанкротился в 2013 году.

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