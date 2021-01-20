Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Бывшего заместителя экс-губернатора Ульяновской области задержали в Москве
Фото: pixabay.com

Бывшего заместителя экс-губернатора Ульяновской области задержали в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия

Бизнесмена Евгения Никифорова, который являлся бывшим заместителем экс-губернатора Ульяновской области Владимира Шаманова, задержали в Москве по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 20 января.

Отмечается, что Никифорову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности уголовного дела не раскрываются.

Никифоров занимал должность заместителя губернатора Ульяновской области по промышленности, транспорту и связи. Затем он возглавлял Инзенский диатомовый комбинат, который обанкротился в 2013 году.

Читайте также: СК возбудил уголовное дело по факту отравления школьников в Красноармейске

Москвамошенничествозадержание
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обнаженка или обычный страх перед старостью

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Быть Ольгой Бузовой — тяжелая работа

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель — это пока не профессия

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Что-то мне лицо твое не нравится

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ждем всех, кто хочет работать

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Помер Джим, да и черт с ним

Все мнения
О проекте