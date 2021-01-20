«Несколько теплых дней с тобой»: Газманов поделился снимком с отдыха

«Несколько теплых дней с тобой»: Газманов поделился снимком с отдыха
Советский и российский эстрадный певец Олег Газманов поделился с поклонниками кадром с отдыха.
На фотографии певец стоит на фоне моря. Рядом с ним также находится его жена Марина.
— Я оставляю шубу свою в Москве зимой, я так хочу несколько теплых дней с тобой, — подписал Газманов пост в Instagram.
Подписчики с теплотой встретили публикацию певца: «Красивая, теплая фотография»; «Прекрасная пара, гармоничные, светлые, счастье в глазах настоящее».
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