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«Несколько теплых дней с тобой»: Газманов поделился снимком с отдыха
Фото: «Вечерняя Москва»

«Несколько теплых дней с тобой»: Газманов поделился снимком с отдыха

Никита Абрамов

Звезды

Советский и российский эстрадный певец Олег Газманов поделился с поклонниками кадром с отдыха.

На фотографии певец стоит на фоне моря. Рядом с ним также находится его жена Марина.

— Я оставляю шубу свою в Москве зимой, я так хочу несколько теплых дней с тобой, — подписал Газманов пост в Instagram.

Подписчики с теплотой встретили публикацию певца: «Красивая, теплая фотография»; «Прекрасная пара, гармоничные, светлые, счастье в глазах настоящее».

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отдыхОлег Газмановфотографии
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