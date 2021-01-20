Суд Санкт-Петербурга запретил японское аниме «Тетрадь смерти»
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил исковое заявление прокуратуры и признал запрещенным аниме «Тетрадь смерти», которое размещено на сайте jut.su. Об этом в среду, 20 января, сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов.
— Суд решил административное исковое заявление удовлетворить, — цитирует судью Дмитрия Никулина ТАСС.
Кроме того, в список запрещенных в России попал ряд аниме, в числе которых третий эпизод «Инуяшики», размещенный на сайте jut.su, «Токийский гуль» и «Эльфийская песнь», которые размещены на сайте Yummy Anime.
В прокуратуре уточнили, что иск касался исключительно материалов, размещенных на данных сайтах. Запрет не затронет все подобные материалы, которые находятся в Сети.
Ранее сообщалось о требовании прокуратуры запретить ряд аниме, а также песню Моргенштерна «Я съел деда».
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