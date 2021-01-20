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Постпред РФ при ЕС оценил потенциал российских вакцин от COVID-19 на мировом рынке
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Постпред РФ при ЕС оценил потенциал российских вакцин от COVID-19 на мировом рынке

Кирилл Николаев

Здоровье

Российские вакцины от коронавирусной инфекции объективно обладают всем потенциалом, чтобы на равной основе конкурировать на мировой арене. Об этом в среду, 20 января, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

Он выразил сожаление в связи с тем, что возможность для мира объединиться в борьбе с коронавирусом была упущена.

Напомним, в августе прошлого года в России была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ее назвали «Спутник V». Вакцинация предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в 21 день.

Позже в РФ была зарегистрирована еще одна вакцина — «ЭпиВакКорона». Она была разработана центром «Вектор». Еще одну разработку планируют зарегистрировать в феврале — марте. В Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова создают цельновирионную вакцину.

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Читайте также: Как работают и чем отличаются российские вакцины против коронавируса

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